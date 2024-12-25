Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владислав Радимов назвал большую проблему московского «Динамо» в текущем сезоне

Владислав Радимов назвал большую проблему московского «Динамо» в текущем сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник московского «Динамо» Владислав Радимов прокомментировал выступление бело-голубых в сезоне-2024/2025.

«С одной стороны, они ушли на перерыв с такой позиции, откуда лидеров ещё можно догнать. Особенно учитывая осечки «Краснодара» и «Зенита». Однако я считаю, что «Динамо» могло быть выше. Их большая проблема: у них на поле нет лидера. Тюкавин может быть наконечником атаки и забивать, но это не лидерские качества. Может быть, это только пока, из‑за молодого возраста. Фомин — молчун, тоже не лидер. А иностранцы начинают заигрываться, играть на публику, что чревато потерей очков. Мне кажется, руководству «Динамо» надо задуматься о приобретении лидера», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам осенней части сезона-2024/2025 московское «Динамо» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 18 матчах бело-голубые под руководством чешского главного тренера Марцела Лички набрали 35 очков и отстают на четыре очка от лидирующего в чемпионской гонке «Краснодара».

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

Видео: Самая крупная победа «Динамо»

Материалы по теме
Самые ожидаемые трансферы зимы. «МЮ» гонит звезду, «Ювентус» планирует массовую закупку
Самые ожидаемые трансферы зимы. «МЮ» гонит звезду, «Ювентус» планирует массовую закупку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android