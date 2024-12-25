Владислав Радимов назвал большую проблему московского «Динамо» в текущем сезоне

Экс-полузащитник московского «Динамо» Владислав Радимов прокомментировал выступление бело-голубых в сезоне-2024/2025.

«С одной стороны, они ушли на перерыв с такой позиции, откуда лидеров ещё можно догнать. Особенно учитывая осечки «Краснодара» и «Зенита». Однако я считаю, что «Динамо» могло быть выше. Их большая проблема: у них на поле нет лидера. Тюкавин может быть наконечником атаки и забивать, но это не лидерские качества. Может быть, это только пока, из‑за молодого возраста. Фомин — молчун, тоже не лидер. А иностранцы начинают заигрываться, играть на публику, что чревато потерей очков. Мне кажется, руководству «Динамо» надо задуматься о приобретении лидера», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам осенней части сезона-2024/2025 московское «Динамо» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 18 матчах бело-голубые под руководством чешского главного тренера Марцела Лички набрали 35 очков и отстают на четыре очка от лидирующего в чемпионской гонке «Краснодара».

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