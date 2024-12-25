Корнаухов рассказал, чего не хватает «Динамо» в текущем сезоне РПЛ

Бывший защитник московского ЦСКА Олег Корнаухов высказался об игре московского «Динамо» в сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

«Многие команды в этом сезоне РПЛ играют отрезками. То удачная серия, то неудачная. «Динамо» не исключение. У них примерно та же ситуация. У них были локальные неудачи, но не было больших провалов. Им не хватает баланса и стабильности в обороне. Думаю, что сейчас «Динамо» находится в турнирной таблице именно там, где должно находиться», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Марцела Лички набрала 35 очков после 18 встреч.

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