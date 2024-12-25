Слухи о ЦСКА и форварде «Ривера», вратари из России в топ-3 недели НХЛ. Главное к утру
ЦСКА проявляет активный интерес к 31-летнему нападающему аргентинского «Ривер Плейт», российские голкиперы Игорь Шестёркин и Пётр Кочетков вошли в тройку лучших вратарей недели в НХЛ по проценту отражённых бросков, «Ливерпуль» интересуется форвардом «ПСЖ» Рандалем Коло Муани. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- ЦСКА готов заплатить «Ривер Плейт» сумму отступных за 31-летнего форварда.
- Два россиянина попали в список лучших вратарей недели в НХЛ.
- «Ливерпуль» может арендовать форварда «ПСЖ» зимой. Парижане заплатили за игрока € 95 млн.
- «Спартак» предлагал спортдиректору «Севильи» контракт с увеличением зарплаты в 4 раза — ED.
- «МЮ» готов потратить € 230 млн на трансферы, клубу интересен Рафинья — Football365.
- ЦСКА отказал «Интернасьоналу» в аренде Виллиана Роши — Globo Esporte.
- В «Локомотиве» раскрыли подробности финансирования клуба.
- «Реал» заблокировал трансфер своего игрока в клуб Испании — Sport.es.
- В Боливии игроки ушли с поля при счёте 0:3, чтобы не вылететь по сумме двух матчей.
- Никита Задоров занял второе место по числу штрафного времени в НХЛ в календарном году.
- «Крылья Советов» назвали первого соперника на зимних сборах.
- «Валенсия» назначила нового главного тренера вместо легенды клуба Рубена Барахи.
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