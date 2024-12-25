Слухи о ЦСКА и форварде «Ривера», вратари из России в топ-3 недели НХЛ. Главное к утру

ЦСКА проявляет активный интерес к 31-летнему нападающему аргентинского «Ривер Плейт», российские голкиперы Игорь Шестёркин и Пётр Кочетков вошли в тройку лучших вратарей недели в НХЛ по проценту отражённых бросков, «Ливерпуль» интересуется форвардом «ПСЖ» Рандалем Коло Муани. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».