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25 декабря главные новости спорта, футбольные трансферы, НХЛ

Слухи о ЦСКА и форварде «Ривера», вратари из России в топ-3 недели НХЛ. Главное к утру
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ЦСКА проявляет активный интерес к 31-летнему нападающему аргентинского «Ривер Плейт», российские голкиперы Игорь Шестёркин и Пётр Кочетков вошли в тройку лучших вратарей недели в НХЛ по проценту отражённых бросков, «Ливерпуль» интересуется форвардом «ПСЖ» Рандалем Коло Муани. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. ЦСКА готов заплатить «Ривер Плейт» сумму отступных за 31-летнего форварда.
  2. Два россиянина попали в список лучших вратарей недели в НХЛ.
  3. «Ливерпуль» может арендовать форварда «ПСЖ» зимой. Парижане заплатили за игрока € 95 млн.
  4. «Спартак» предлагал спортдиректору «Севильи» контракт с увеличением зарплаты в 4 раза — ED.
  5. «МЮ» готов потратить € 230 млн на трансферы, клубу интересен Рафинья — Football365.
  6. ЦСКА отказал «Интернасьоналу» в аренде Виллиана Роши — Globo Esporte.
  7. В «Локомотиве» раскрыли подробности финансирования клуба.
  8. «Реал» заблокировал трансфер своего игрока в клуб Испании — Sport.es.
  9. В Боливии игроки ушли с поля при счёте 0:3, чтобы не вылететь по сумме двух матчей.
  10. Никита Задоров занял второе место по числу штрафного времени в НХЛ в календарном году.
  11. «Крылья Советов» назвали первого соперника на зимних сборах.
  12. «Валенсия» назначила нового главного тренера вместо легенды клуба Рубена Барахи.
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