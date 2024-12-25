Опубликована символическая сборная Ла Лиги в 2024 году по версии Whoscored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших игроков 2024 года в чемпионате Испании.
Наивысшую оценку от WhoScored получил вингер испанской «Барселоны» Ламин Ямаль — 7,70. Таким образом, он стал лучшим игроком первых года по версии портала.
Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Марк-Андре тер Штеген, «Барселона» — 6,77.
Защитники: Жюль Кунде, «Барселона» — 6,82; Антонио Раильо, «Мальорка» — 6,90; Эрик Гарсия «Барселона» — 6,86; Мигель Гутьеррес, «Жирона» — 6,87.
Полузащитники: Ламин Ямаль, «Барселона» — 7,70; Рафинья, «Басрелона» — 7,52; Джуд Беллингем, «Реал» — 7,49; Винисиус Жуниор, «Реал» — 7,51.
Нападающие: Роберт Левандовски, «Барселона» — 7,40; Александр Сёрлот, «Атлетико» — 7,26.
Почему «Барселона» — больше, чем клуб: