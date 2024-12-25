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«Родина» объявила о подписании экс-игрока «Урала» Максименко

«Родина» объявила о подписании экс-игрока «Урала» Максименко
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Официальный телеграм-канал московской «Родины» сообщил о подписании контракта с 26-летним нападающим Артёмом Максименко. Ранее футболист выступал за саратовский «Сокол», в текущем сезоне на его счету 22 матча во всех турнирах, шесть забитых мячей и один результативный пас.

С января 2021 по январь 2022 года Максименко играл за екатеринбургский «Урал», в составе которого провёл 11 матчей в Российской Премьер-Лиге и забил в них один гол. Также в своей карьере Артём выступал за «Нижний Новгород», московский «Велес», калининградскую «Балтику», волгоградский «Ротор» и армянский «Урарту».

«Родина» набрала 24 очка в 21 матче Мелбет Первой лиги и занимает в турнирной таблице 12-е место.

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Видео: «Нефтехимик» разгромил «Родину» в матче 21-го тура Первой лиги

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