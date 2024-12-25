Стали известны подробности по будущему Педри в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Педри в ближайшее время должен продлить свой контракт с каталонцами до 2030 года. Об этом сообщает журналист и инсайдер Тони Хуанмарти в соцсетях.

По информации источника, клуб планировал до конца 2024 года закончить оформление документов и продлить контракт с испанцем. Как отмечается, Педри является ключевым игроком центра поля в системе немецкого специалиста Ханс-Дитера Флика.

Нынешнее соглашение хавбека с сине-гранатовыми рассчитано до лета 2026 года. В текущем сезоне 22-летний испанец забил четыре гола и отдал три результативные передачи в 25 матчах за клуб. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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