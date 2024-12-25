«Довериться Галактионову — риск». В «Локо» рассказали, когда начались изменения в клубе

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко подробно высказался об изменениях в клубе, рассказав о подходе к комплектации состава железнодорожников.

«Изменения начались в 2021 году, мы взяли курс на омоложение команды, на перестройку системы управления клубом и финансовой системы. На мой взгляд, это абсолютно правильные решения, у нас произошли изменения в руководстве, и сегодня, начиная с председателя совета директоров Юрия Дмитриевича Нагорных, спортивного директора Ульянова, меня, Михаила Михайловича Галактионова, мы разделяем это направление и готовы рисковать, потому что все болельщики ждут результатов.

Доверить команду Галактионову — это был риск. Здесь очень важно, что клуб работает как единая система. Те принципы, по которым мы подбираем игроков, — ставка преимущественно на отечественных футболистов. Важен не только возраст, а момент возможности роста самого футболиста. Футболист должен быть всегда мотивирован, неважно, 30 лет ему или 18. Эти принципы у нас соблюдаются, мы внутри (клуба) называем это «соблюдение спортивного принципа». В том числе принцип, когда мы поднимаем ребят талантливых из наших академий. Вот он показывает, что это всё работает», — сказал Леонченко в эфире «Матч ТВ».

По итогам осенней части сезона Российской Премьер-Лиги «Локомотив» располагается на пятом месте в турнирной таблице. Под руководством Галактионова команда сумела набрать 35 очков в 18 проведённых матчах.

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