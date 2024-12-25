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Рашфорд готов покинуть «Манчестер Юнайтед» — Скира

Рашфорд готов покинуть «Манчестер Юнайтед» — Скира
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Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд готов уйти из клуба. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Рашфорд готов покинуть «Манчестер Юнайтед». Он не менял свои планы в последние дни», — написал Скира.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 27-летний Маркус Рашфорд провёл 15 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил одну голевую передачу. Также на его счету шесть игр, один гол и одна результативная передача в Лиге Европы. В Кубке английской лиги он сыграл два матча, забил два мяча и оформил один голевой пас. Рашфорд не попадал в заявку «Манчестер Юнайтед» в трёх последних матчах.

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