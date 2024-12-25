Экс-тренер «Спартака» Каррера: воспринимаю фразы про багаж с улыбкой

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о фразах про багаж. Ранее экс-тренер красно-белых Гильермо Абаскаль заявил, что сегодняшний «Спартак» был полностью подготовлен и создан его штабом.

«Многие вспомнили мою ситуацию с Аленичевым? Я чувствую себя хорошо, у меня нет проблем с фразами про багаж. Я воспринимаю их с улыбкой. Для меня за тренера всегда говорит только результат. А то, что думают другие, не должно волновать Станковича, и меня тоже не волнует», — приводит слова Карреры «Матч ТВ».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала 37 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (39).