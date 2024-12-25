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Леонид Слуцкий спел песню Last Christmas на вечеринке «‎Шанхай Шэньхуа»

Леонид Слуцкий спел песню Last Christmas на вечеринке «‎Шанхай Шэньхуа»
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Российский тренер китайского «‎Шанхай Шэньхуа»‎ Леонид Слуцкий исполнил песню Last Christmas на клубной рождественской вечеринке.

53-летний Леонид Слуцкий возглавил «‎Шанхай Шэньхуа» с 1 января 2024 года. 25 февраля 2024 года в первом официальном матче под руководством Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» выиграл Суперкубок Китая, победив действующего чемпиона «Шанхай Порт» со счётом 1:0. В сезоне-2024 чемпионата Китая команда заняла второе место в турнирной таблице. Подопечные Слуцкого набрали 77 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал «Шанхай Порт», который заработал 78 очков за аналогичное количество игр.

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