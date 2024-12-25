Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава совета директоров «Динамо» Гафин назвал футбол спортом номер один в России

Глава совета директоров «Динамо» Гафин назвал футбол спортом номер один в России
Аудио-версия:
Комментарии

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин считает, что самым популярным спортом в России является футбол. Ранее Гафин получил статус «кандидата в исполком» РФС.

«РПЛ — важный субъект российского футбола. А футбол абсолютно точно — это спорт номер один как у нас в стране, так и в мире. Мы хотим улучшать качество футбольного продукта. Необходимо, чтобы консолидированный голос клубов был слышен в РФС и чтобы клубы были в повестке принимаемых решений в РФС», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Московское «Динамо» ушло на зимнюю паузу, занимая четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала 35 очков по результатам 18 матчей. Лидирует в чемпионате России «Краснодар». У чёрно-зелёных 39 очков — столько же у санкт-петербургского «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

Материалы по теме
Корнаухов рассказал, чего не хватает «Динамо» в текущем сезоне РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android