Глава совета директоров «Динамо» Гафин назвал футбол спортом номер один в России

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин считает, что самым популярным спортом в России является футбол. Ранее Гафин получил статус «кандидата в исполком» РФС.

«РПЛ — важный субъект российского футбола. А футбол абсолютно точно — это спорт номер один как у нас в стране, так и в мире. Мы хотим улучшать качество футбольного продукта. Необходимо, чтобы консолидированный голос клубов был слышен в РФС и чтобы клубы были в повестке принимаемых решений в РФС», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Московское «Динамо» ушло на зимнюю паузу, занимая четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала 35 очков по результатам 18 матчей. Лидирует в чемпионате России «Краснодар». У чёрно-зелёных 39 очков — столько же у санкт-петербургского «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).