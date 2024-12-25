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Экс-защитник «Факела» Мастерной стал игроком «Черноморца»

Экс-защитник «Факела» Мастерной стал игроком «Черноморца»
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Новороссийский «Черноморец» на официальном сайте объявил о подписании контракта с бывшим защитником воронежского «Факела» Владиславом Мастерным.

Отмечается, что срок соглашения футболиста с клубом рассчитан на 1,5 года.

«Владислав Мастерной сыграл в текущем сезоне за воронежский «Факел» в Российской Премьер-Лиге в семи матчах. В декабре этого года защитник расторг контракт с воронежским клубом по обоюдному согласию сторон и в качестве свободного агента пополнил состав нашего клуба. За «Черноморец» Владислав Мастерной будет выступать под номером 88. Рады приветствовать в нашем клубе!» — написано в заявлении «Черноморца».

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