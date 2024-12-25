Тренер «Ман Сити» Гвардиола комплиментарно высказался об «Эвертоне» перед очным матчем

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем матче 18-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном». Встреча состоится 26 декабря.

«Команды Шона Дайча всегда имеют действительно хорошую структуру обороны, действительно хорошие схемы в обороне и нападении. Если они могут сделать это (сыграть «на ноль». — Прим. «Чемпионата») против «Арсенала» и «Челси», это означает, что они действительно хороши. У них хорошие переходы и, конечно же, подачи со штрафных и длинные передачи, они действительно сильны. Они, возможно, в пятёрке сильнейших лиг Европы, одни из лучших по количеству сухих матчей. Это означает, что они действительно хорошо работают», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».