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Тренер «Ман Сити» Гвардиола комплиментарно высказался об «Эвертоне» перед очным матчем

Тренер «Ман Сити» Гвардиола комплиментарно высказался об «Эвертоне» перед очным матчем
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем матче 18-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном». Встреча состоится 26 декабря.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 15:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Команды Шона Дайча всегда имеют действительно хорошую структуру обороны, действительно хорошие схемы в обороне и нападении. Если они могут сделать это (сыграть «на ноль». — Прим. «Чемпионата») против «Арсенала» и «Челси», это означает, что они действительно хороши. У них хорошие переходы и, конечно же, подачи со штрафных и длинные передачи, они действительно сильны. Они, возможно, в пятёрке сильнейших лиг Европы, одни из лучших по количеству сухих матчей. Это означает, что они действительно хорошо работают», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

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