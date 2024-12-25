Агент Бителло не исключил уход игрока из «Динамо» зимой

Футбольный агент Майкел Портела, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Бителло, не исключил уход игрока из московского клуба в зимнее трансферное окно. Бразилец надеялся, что сможет выступать за «Динамо» в еврокубках, однако отстранение российских команд затянулось, отметил агент.

«Уход Бителло из «Динамо» возможен. Когда мы ехали в Россию, не думали, что СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Прим. «Чемпионата») затянется. Думали, мы сможем выступать за «Динамо» на других турнирах», — сказал Портела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.