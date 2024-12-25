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Представитель Батракова: интерес «Ман Сити» к Алексею — это что-то из разряда фантастики

Представитель Батракова: интерес «Ман Сити» к Алексею — это что-то из разряда фантастики
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Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв, который представляет интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, отреагировал на слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Манчестер Сити». Ранее появилась информация, что скауты британского топ-клуба ещё с прошлого года следят за игрой Батракова. «Горожане» особо впечатлены игрой Алексея в текущем сезоне.

«Интерес «Манчестер Сити» — это что-то из разряда фантастики. Для всех очевидно, что английский клуб не будет рассматривать российского игрока из РПЛ из-за сложившейся политической ситуации. Это невозможно», — приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

В сезоне-2024/2025 Батраков принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и восемью результативными передачами.

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