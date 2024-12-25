Постекоглу назвал причины нахождения «Тоттенхэма» во второй половине таблицы АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о положении команды в турнирной таблице чемпионата Англии. Лондонцы занимают 11-е место после 17-го тура.

«Не думаю, что стоит чувствовать себя невезучими. По ходу сезона хочется думать, что всё выравнивается. Есть обстоятельства, которые определяют наше положение в турнирной таблице. Во многом это связано с нестабильностью в выступлениях, иногда с нестабильностью в играх, но также и с нестабильностью в том, какую команду мы можем выставить. Всё это подорвало нашу способность занять более сильную позицию в лиге, но, как вы сказали, и как я уже говорил, я по-прежнему считаю, что команда растёт. Я по-прежнему считаю, что в том, что мы делаем, есть положительные моменты. Несмотря на это, нам необходимо улучшить свои позиции», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».