Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Постекоглу назвал причины нахождения «Тоттенхэма» во второй половине таблицы АПЛ

Постекоглу назвал причины нахождения «Тоттенхэма» во второй половине таблицы АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о положении команды в турнирной таблице чемпионата Англии. Лондонцы занимают 11-е место после 17-го тура.

«Не думаю, что стоит чувствовать себя невезучими. По ходу сезона хочется думать, что всё выравнивается. Есть обстоятельства, которые определяют наше положение в турнирной таблице. Во многом это связано с нестабильностью в выступлениях, иногда с нестабильностью в играх, но также и с нестабильностью в том, какую команду мы можем выставить. Всё это подорвало нашу способность занять более сильную позицию в лиге, но, как вы сказали, и как я уже говорил, я по-прежнему считаю, что команда растёт. Я по-прежнему считаю, что в том, что мы делаем, есть положительные моменты. Несмотря на это, нам необходимо улучшить свои позиции», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android