Сборная России в первой половине 2025 года сыграет с командами из Европы

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о планах сборной России на первую половину 2025 года.

«Матчи планируем и в марте, и в июне. Речь идёт в том числе о европейских сборных», — приводит слова Дюкова «РИА Новости Спорт».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году национальная команда провела пять товарищеских матчей, в которых одержала пять побед. Все матчи россияне сыграли «на ноль», победив Сербию (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).