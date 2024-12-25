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Сборная России в первой половине 2025 года сыграет с командами из Европы

Сборная России в первой половине 2025 года сыграет с командами из Европы
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о планах сборной России на первую половину 2025 года.

«Матчи планируем и в марте, и в июне. Речь идёт в том числе о европейских сборных», — приводит слова Дюкова «РИА Новости Спорт».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году национальная команда провела пять товарищеских матчей, в которых одержала пять побед. Все матчи россияне сыграли «на ноль», победив Сербию (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

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