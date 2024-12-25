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Агент Батракова рассказал, где будет играть Алексей в следующем сезоне

Агент Батракова рассказал, где будет играть Алексей в следующем сезоне
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Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв, который представляет интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал, в каком клубе будет играть его клиент в следующем сезоне.

«Он точно будет играть в «Локомотиве» в следующем сезоне. Батраков хочет отблагодарить своей игрой клуб, который дал ему футбольное образование. В ближайшее время мы будем видеть футболиста в составе «Локомотива», — приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

В сезоне-2024/2025 Батраков принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с железнодорожниками рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 8 млн.

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