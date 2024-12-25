Точилин: Бителло — ключевой футболист в «Динамо», его уход будет потерей

Российский тренер Александр Точилин высказался о возможном уходе полузащитника Бителло из московского «Динамо». Ранее агент Бителло не исключил уход 24-летнего бразильского футболиста в зимнее трансферное окно.

«У «Динамо» дефицит с игроками атаки. Уход Бителло будет потерей для команды. Он ключевой футболист, за счёт индивидуальных действий может переламывать ход игры. Но смогут ли они его заменить? Может, у «Динамо» уже есть на примете футболист с мотивацией. Наверное, Бителло нужен вызов, если считает, что тут не растёт», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.