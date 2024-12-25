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Стипиди: у «Краснодара» питерская болезнь

Стипиди: у «Краснодара» питерская болезнь
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Футбольный селекционер и функционер Павел Стипиди отреагировал на новости об интересе «Краснодара» к Уэсли Рибейро из «Интернасьонала». Эксперт назвал это «питерской болезнью» — стремлением копировать трансферную политику «Зенита» и покупать большое количество легионеров. Стипиди отметил, что подобная стратегия прослеживается у многих клубов РПЛ.

«Это «питерская болезнь», я могу так назвать. Многие клубы стали подстраиваться под «Зенит», пытаются копировать его трансферную политику. Везут бразильцев, аргентинцев, легионеров из других стран – причём в большинстве случаев те не сильнее наших ребят, которые из-за этого будут сидеть на лавке. Даже клубы, которые стоят над пропастью, занимаются подобным», — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

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