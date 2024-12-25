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Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу высказался о загруженности календаря матчей

Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу высказался о загруженности календаря матчей
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о травмах футболистов и большом количестве матчей.

«Я, кажется, уже говорил, что руководители должны обратить на это внимание. Думаю, что это касается всех. За исключением, может быть, «Ливерпуля», у всех остальных были довольно серьёзные травмы, у нас больше, чем у большинства, но большинство клубов пострадали. Честно говоря, думаю, именно поэтому в Премьер-лиге довольно напряжённая ситуация, если не считать «Ливерпуля». Считаю, что всё сводится к тому, что в какой-то момент ситуация должна измениться.

Я не слишком оптимистичен по этому поводу, потому что кажется, что с каждым годом мы добавляем всё больше турниров. Так что я не думаю, что это действительно оказывает влияние. Либо это так, либо вы увеличиваете составы и даёте возможности клубам с более крупными составами, потому что, безусловно, с текущей нагрузкой на игроков становится всё труднее справляться», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

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