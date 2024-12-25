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«Зенит» может заработать более € 10 млн на трансфере «Аль-Насра»

«Зенит» может заработать более € 10 млн на трансфере «Аль-Насра»
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Нападающий «Коринтианса» Юри Алберто может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. В услугах игрока заинтересован «Аль-Наср», который готов выложить за игрока € 20-25 млн, а также «Аль-Иттихад», сообщает журналист Экрем Конур в соцсетях.

Стоит отметить, что данная сделка может пополнить трансферный бюджет «Зенита», за который ранее выступал Юри. Дело в том, что сине-бело-голубым принадлежат 50% прав на Алберто. Благодаря этому российский клуб получит половину суммы следующего трансфера бразильца.

Если «Аль-Наср» заплатит за Юри Алберто «Коринтиансу» € 20-24 млн, то € 10-12,5 млн будут перечислены «Зениту».

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