Гунько выразил надежду, что «Спартак» станет чемпионом России в год столетия «Зенита»

Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько выразил надежду, что чемпионом России по итогам этого сезона станет московский «Спартак». Отметим, что в мае 2025 года «Зениту» исполняется 100 лет. Гунько прежде работал в структуре «Спартака».

«Будет очень интересная чемпионская гонка. Я буду болеть за «Спартак». Надеюсь, в столетие «Зенита» красно-белые станут чемпионами, все забудут про шесть титулов подряд и будут говорить только о «Спартаке», — приводит слова Гунько «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».