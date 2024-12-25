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РФС не удовлетворил заявление Лебеденко о взыскании компенсации с «Торпедо»

РФС не удовлетворил заявление Лебеденко о взыскании компенсации с «Торпедо»
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Палата РФС по разрешению споров отказала бывшему футболисту Игорю Лебеденко в удовлетворении заявления о взыскании компенсации с московского «Торпедо» за обучение.

«В удовлетворении заявления Игоря Лебеденко в отношении ФК «Торпедо Москва» о взыскании компенсации за обучение и иных выплат отказать», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.

41-летний Игорь Лебеденко завершил игровую карьеру в августе 2024 года. Тогда он сыграл прощальный матч с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:1), ставший 250-м матчем за «Торпедо», после чего объявил о завершении карьеры. Лебеденко выступал в «Торпедо» в последний период с 2019 года.

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