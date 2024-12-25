Мостовой: слова Абаскаля про его «багаж» в «Спартаке» — глупость! Он бессовестный

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о словах экс-тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля о том, что сегодняшняя команда красно-белых была полностью подготовлена и создана его штабом.

«Слова Абаскаля — глупость! Лишний раз такое выражение подтверждает, что такие люди делают себе карьеру за счёт футбольных людей. Бессовестный! Как такое можно говорить в такой ситуации. Хорошо, Абаскаль же тогда тоже на каком-то багаже ехал в «Спартаке», когда пришёл туда, а потом потерял его. Года два искали этот багаж, но хорошо, что Станкович его нашёл. В футболе много бессовестных людей. Многие за счёт таких поступков выстраивают себе карьеру», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.