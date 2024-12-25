Булыкин заявил, что будет участвовать в выборах президента РФС через цикл

Бывший футболист московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал о планах участвовать в выборах президента РФС.

«Как я говорил раньше в прессе, Дюков — хороший президент и я не знаю всех нюансов. Но сейчас разобрался и мог бы пойти в кандидаты и поучаствовать уже в этих выборах и даже нашёл бы пять субъектов футбола, которые меня бы поддержали, тем более они могут поддерживать сразу двух кандидатов. Но сейчас в стране и мире такая обстановка, что не время участвовать просто для опыта, а надо быть в одной упряжке и помогать российскому футболу развиваться в сложное время.

В следующий цикл буду готов и буду участвовать по-любому, так как прошёл обучение в штаб-квартире УЕФА и полон знаний и желания проявить себя и быть полезным российскому футболу», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.