«Борьба ещё не окончена». Ширер — о гонке за чемпионский титул в АПЛ

Бывший нападающий «Блэкберна» и «Ньюкасла» Алан Ширер высказался о борьбе за чемпионский титул в английской Премьер-лиге нынешнего сезона. По словам Ширера, в чемпионате Англии ещё ничего не решено.

«Послушайте, борьба ещё не окончена. Да, «Ливерпуль» хорошо смотрелся в последних матчах, включая игру с «Тоттенхэмом». Прямо сейчас команда Арне Слота заслуженно возглавляет турнирную таблицу, но я думаю, что этот сезон удивит нас своей непредсказуемостью», — приводит слова Ширера британское онлайн-издание Daily Mail.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает «Ливерпуль». На второй строчке расположился «Челси», отстающий от «красных» на четыре очка, сыграв при этом на один матч больше. Тройку лидеров замыкает «Арсенал».