РФС оштрафовал «Иртыш» за невыплату задолженностей по премиальным

Палата РФС по разрешению споров оштрафовала омский «Иртыш» за неисполнение прежних решений о выплатах задолженностей по премиальным.

«Удовлетворить заявление тренера по футболу Дениса Соловьёва о применении санкций в отношении ФК «Иртыш» в связи с неисполнением решения палаты. В связи с неисполнением решения палаты применить к ФК «Иртыш» санкцию в виде штрафа в соответствии с пп. 6, 11 ст. 54 регламента РФС по разрешению споров.

Удовлетворить заявление тренера по футболу Валерия Петракова о применении санкций в отношении ФК «Иртыш» в связи с неисполнением решения палаты. В связи с неисполнением решения палаты применить к ФК «Иртыш» санкцию в виде штрафа в соответствии с пп. 6, 11 ст. 54 регламента РФС по разрешению споров.

Удовлетворить заявление тренера по футболу Андрея Разина о применении санкций в отношении ФК «Иртыш» в связи с неисполнением решения палаты. В связи с неисполнением решения палаты применить к ФК «Иртыш» санкцию в виде штрафа в соответствии с пп. 6, 11 ст. 54 регламента РФС по разрешению споров.

Удовлетворить заявление тренера по футболу Сергея Емельянова о применении санкций в отношении ФК «Иртыш» в связи с неисполнением решения палаты. В связи с неисполнением решения палаты применить к ФК «Иртыш» санкцию в виде штрафа в соответствии с пп. 6, 11 ст. 54 регламента РФС по разрешению споров.

Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Сергея Алексеева о применении санкций в отношении ФК«Иртыш» в связи с неисполнением решения палаты. В связи с неисполнением решения палаты применить к ФК «Иртыш» санкцию в виде штрафа в соответствии с пп. 6, 11 ст. 54 регламента РФС по разрешению споров», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.