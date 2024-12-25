Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Появились рождественские фото Месси с семьёй

Появились рождественские фото Месси с семьёй
Комментарии

В социальных сетях появились рождественские фото нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси с семьёй. Футболист, его жена и дети одеты в одежду красного цвета. Они сфотографировались на фоне рождественской ёлки и праздничной гирлянды.

Напомним, до перехода в «Интер Майами» Месси выступал за «Барселону» и «Пари Сен-Жермен». За этот период он стал восьмикратным обладателем «Золотого мяча» и установил рекорд по количеству завоеваний этой награды. В составе сборной Аргентины Лионель провёл 183 матча, в которых отметился 108 голами и 58 результативными передачами. На счету Месси в футболке сборной Аргентины титул чемпиона мира (2022) и победителя Копа Америка (2021).

Материалы по теме
«Кто говорит, что Месси лучше меня?» Роналду «расстрелял» вратарей в видео Мистера Биста
Истории
«Кто говорит, что Месси лучше меня?» Роналду «расстрелял» вратарей в видео Мистера Биста
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android