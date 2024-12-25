Появились рождественские фото Месси с семьёй

В социальных сетях появились рождественские фото нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси с семьёй. Футболист, его жена и дети одеты в одежду красного цвета. Они сфотографировались на фоне рождественской ёлки и праздничной гирлянды.

Напомним, до перехода в «Интер Майами» Месси выступал за «Барселону» и «Пари Сен-Жермен». За этот период он стал восьмикратным обладателем «Золотого мяча» и установил рекорд по количеству завоеваний этой награды. В составе сборной Аргентины Лионель провёл 183 матча, в которых отметился 108 голами и 58 результативными передачами. На счету Месси в футболке сборной Аргентины титул чемпиона мира (2022) и победителя Копа Америка (2021).