Постекоглу высказался о реакции на поражение «Тоттенхэма» от «Ливерпуля» со счётом 3:6

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу рассказал о реакции на поражение в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (3:6).

«Я по-прежнему чувствую симпатию к игрокам и вижу, что они по-прежнему искренне верят в то, что мы делаем. Это сложно, потому что это тяжёлый день для болельщиков, игроков и всех людей, которые так усердно работают в клубе. С моей точки зрения, я беру на себя ответственность за это, потому что именно я определяю для нас этот курс. Мы надеемся, что всё это делается ради высшей цели. Я пытаюсь повторить, что мы надеемся, что всё это делается ради высшей цели.

И, опять же, это моя главная обязанность — стараться принести успех клубу. В то же время неприятно видеть, как игроки делают всё, что в их силах, чтобы добиться результата, но, очевидно, в той ситуации, в которой мы находимся, есть пределы их возможностям. Безусловно, я чувствую эту ответственность. Как бы они ни были разочарованы, они по-прежнему полны решимости продолжать», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».