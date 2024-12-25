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Постекоглу высказался о реакции на поражение «Тоттенхэма» от «Ливерпуля» со счётом 3:6

Постекоглу высказался о реакции на поражение «Тоттенхэма» от «Ливерпуля» со счётом 3:6
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу рассказал о реакции на поражение в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (3:6).

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
3 : 6
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 23'     0:2 Мак Аллистер – 36'     1:2 Мэддисон – 41'     1:3 Собослаи – 45+1'     1:4 Салах – 54'     1:5 Салах – 61'     2:5 Кулушевски – 72'     3:5 Соланке – 83'     3:6 Диас – 85'    

«Я по-прежнему чувствую симпатию к игрокам и вижу, что они по-прежнему искренне верят в то, что мы делаем. Это сложно, потому что это тяжёлый день для болельщиков, игроков и всех людей, которые так усердно работают в клубе. С моей точки зрения, я беру на себя ответственность за это, потому что именно я определяю для нас этот курс. Мы надеемся, что всё это делается ради высшей цели. Я пытаюсь повторить, что мы надеемся, что всё это делается ради высшей цели.

И, опять же, это моя главная обязанность — стараться принести успех клубу. В то же время неприятно видеть, как игроки делают всё, что в их силах, чтобы добиться результата, но, очевидно, в той ситуации, в которой мы находимся, есть пределы их возможностям. Безусловно, я чувствую эту ответственность. Как бы они ни были разочарованы, они по-прежнему полны решимости продолжать», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

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