Сергей Юран: слова Абаскаля о его багаже в «Спартаке» — детский лепет

Известный российский тренер Сергей Юран ответил на слова экс-наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля, который заявил: «Нынешняя команда „Спартака“ полностью подготовлена и создана нами». Юран назвал это заявление испанца детским лепетом.

— Согласитесь, что до третьего места в 2024 году «Спартак» доехал на «багаже Абаскаля»?

— А начинала сезон команда хорошо?

— Очень плохо.

— Вот. Я вообще не понимаю этого выражения «багаж старого тренера». Что это вообще такое? Наверное, так можно выразиться, если тебя неделю назад уволили и новый тренер только-только пришёл в команду. А здесь между этими событиями прошло больше полугода. После Абаскаля был исполняющий обязанности, потом пришёл новый главный тренер, со своей философией и требованиями, своим видением игровой схемы и тренировочного процесса. И мы видели: в начале чемпионата «Спартак» выглядел не очень. Результаты были не слишком хорошие. Но тренер искал связки, менял схему: пробовал играть и в пять, и в четыре защитника. Даже со стороны было заметно, что тренер перестраивает игру, меняет требования. Да и не все футболисты, которые при Абаскале считались игроками стартового состава, сохранили свои позиции при Станковиче. Да, какие-то футболисты покупались при Абаскале. Но, во-первых, их приобретал клуб. Чтобы пригласить футболиста, по большому счёту много ума не надо. Есть финансы и есть квалификация исполнителя. Встроить игрока в схему, в требования — вот тренерское искусство. Почему уволили Абаскаля? Он не смог дать с этой командой результата. Это и говорит о работе тренера.

Его высказывания сейчас звучат немного по-детски. Почему он не говорил этого в начале сезона, когда не всё у «Спартака» складывалось ровно? А стоило им пять-шесть матчей выиграть в концовке — и всё, это я сделал эту команду? Детский лепет, на мой взгляд, — сказал Юран в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.