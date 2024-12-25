Агент Кузьмичёв рассказал, что клубы МЛС интересовались Антоном Миранчуком

Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв рассказал, что к полузащитнику «Сьона» Антону Миранчуку проявляли интерес клубы МЛС. Отметим, что за «Аталанту» играет брат Антона Алексей.

— Это правда, что в МЛС хотели подписать сразу двух Миранчуков?

— Изначально в лиге интересовались Антоном, но американцы отказались от услуг игрока из-за того, что на тот момент он находился в России. По этой причине они переключились на Алексея, который уже долгое время играет в Европе. Им было легче произвести такой трансфер из-за политических соображений, — приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

Антон Миранчук перешёл в швейцарский «Сьон» осенью 2024 года в статусе свободного агента. Предыдущим клубом россиянина был московский «Локомотив». В текущем сезоне Антон провёл за клуб в швейцарской Суперлиге семь матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями. В начале этой недели портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость Антона Миранчука, которая упала на 40% по сравнению с июнем — с € 6 млн до € 3,5 млн.