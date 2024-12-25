Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Кузьмичёв рассказал, что клубы МЛС интересовались Антоном Миранчуком

Агент Кузьмичёв рассказал, что клубы МЛС интересовались Антоном Миранчуком
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв рассказал, что к полузащитнику «Сьона» Антону Миранчуку проявляли интерес клубы МЛС. Отметим, что за «Аталанту» играет брат Антона Алексей.

— Это правда, что в МЛС хотели подписать сразу двух Миранчуков?
— Изначально в лиге интересовались Антоном, но американцы отказались от услуг игрока из-за того, что на тот момент он находился в России. По этой причине они переключились на Алексея, который уже долгое время играет в Европе. Им было легче произвести такой трансфер из-за политических соображений, — приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

Антон Миранчук перешёл в швейцарский «Сьон» осенью 2024 года в статусе свободного агента. Предыдущим клубом россиянина был московский «Локомотив». В текущем сезоне Антон провёл за клуб в швейцарской Суперлиге семь матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями. В начале этой недели портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость Антона Миранчука, которая упала на 40% по сравнению с июнем — с € 6 млн до € 3,5 млн.

Материалы по теме
Агент Батракова рассказал, где будет играть Алексей в следующем сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android