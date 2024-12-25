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Кечинов: Абаскаль ничего не добился в «Спартаке», мне непонятны его слова

Кечинов: Абаскаль ничего не добился в «Спартаке», мне непонятны его слова
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов ответил на слова бывшего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, который заявил, что нынешнюю команду красно-белых построил он и его штаб.

«Абсолютно не согласен со словами Абаскаля. При нём впереди играли другие футболисты. Может, в обороне есть ребята, которые были при нём. Тот же Угальде при Абаскале практически не играл. Все люди разные, может, кому-то нужна эта шумиха. Не понимаю Абаскаля. Если бы он чего-то добился в «Спартаке», а его бы уволили после удачного сезона, тогда можно было бы понять эти слова. Но он ничего не добился и такое заявляет. Мне непонятны его слова», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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