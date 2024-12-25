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Мостовой: хочу забрать багаж Абаскаля, с ним и я могу где-нибудь около «Спартака» быть

Мостовой: хочу забрать багаж Абаскаля, с ним и я могу где-нибудь около «Спартака» быть
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о словах экс-тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля о том, что сегодняшняя команда красно-белых была полностью подготовлена и создана его штабом.

«В ответ можно сказать… Тот «багаж», который он два года возил по нашей стране, потом его потерял где-то, и никто не мог его найти. Хорошо, что появился Станкович, подобрал этот «багаж» и собрал, потому что он был везде разбросан. Представляете, до какой степени человек себя превозносит. Всегда так бывает с теми людьми, которые не играли в футбол.

Кстати, сейчас решил поехать в Шереметьево. Говорят, что Абаскаль оставил где-то там багаж, хочу его забрать. Потому что действительно на таком багаже и я могу где-нибудь около «Спартака» быть (смеётся)», — сказал Мостовой в видео в телеграм-канале.

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