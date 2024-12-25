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Видео: Карпин и Тюкавин приготовили оливье и подвели футбольные итоги 2024 года

Видео: Карпин и Тюкавин приготовили оливье и подвели футбольные итоги 2024 года
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Пресс-служба сборной России в социальных сетях опубликовала видео, на котором главный тренер национальной команды Валерий Карпин и нападающий Константин Тюкавин приготовили салат оливье, обсудили уходящий год и поделились планами на новый, 2025-й.

Видео доступно на странице сборной России в социальной сети «ВКонтакте».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году национальная команда провела пять товарищеских матчей, в которых одержала пять побед. Все матчи россияне сыграли «на ноль», победив Сербию (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

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