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Стало известно, сколько матчей для сборной России хочет организовать РФС в 2025 году

Стало известно, сколько матчей для сборной России хочет организовать РФС в 2025 году
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Генеральный РФС Максим Митрофанов заявил, что Российский футбольный союз ведёт переговоры об организации для национальной сборной 10 матчей в 2025 году.

«Когда будет полная уверенность, мы скажем, с кем будут матчи. В данный момент переговоры ведутся на все пять окон, на все 10 матчей. Есть предварительные договорённости о нескольких матчах на осень. Это различные сборные из разных конфедераций», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости Спорт».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).

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