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ЦСКА объявил о подписании контракта с Роландом Шивеоби

ЦСКА объявил о подписании контракта с Роландом Шивеоби
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Московский ПФК ЦСКА объявил о подписании контракта с нападающим Роландом Шивеоби. Для 16-летнего футболиста это первый профессиональный контракт в карьере.

Фото: ПФК ЦСКА

Шивеоби хорошо проявил себя в юношеском футболе. В прошедшем сезоне ЮФЛ-2 Центр Роланд выступал за «Витязь». Он провёл за команду 30 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 13 результативных передач. Он был признан лучшим игроком турнира победителей МЮФЛ-2024, а также лучшим бомбардиром ЮФЛ-2 Центр.

«Добро пожаловать, Роланд!» — написала пресс-служба армейцев на официальном сайте клуба.

Роланд родился 19 мая 2008 года — ближайшей весной ему исполнится 17 лет. До перехода в ЦСКА он выступал за «Чертаново», «Красногвардеец», «Витязь».

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