Экс-тренер «Спартака» Рианчо: успехи команды — большая заслуга Станковича

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на резонансное высказывание экс-наставника красно-белых Гильермо Абаскаля. Накануне испанец заявил, что именно он создал нынешнюю команду красно-белых.

«Несмотря на слова Абаскаля, Станкович внёс огромный вклад в успехи нынешнего «Спартака». Это очень большая заслуга Деяна», — сказал Рианчо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».