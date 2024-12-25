«Сельта» продлила контракт с 37-летним Яго Аспасом

Испанская «Сельта» в социальных сетях объявила о продлении контракта с нападающим Яго Аспасом.

Отмечается, что срок нового соглашения рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне чемпионата Испании 37-летний Яго Аспас провёл 16 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Аспас вернулся в «Сельту» в 2015 году.

«Сельта» занимает 11-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2024/2025. Команда набрала 24 очка за 18 матчей. На первой строчке располагается мадридский «Атлетико», который заработал 41 очко за аналогичное количество игр. В ближайшем туре «Сельта» сыграет с «Райо Вальекано» 10 января.