Представитель Батракова ответил на вопрос, какие клубы проявляют интерес к Алексею

Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв, который представляет интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, ответил на вопрос, какие клубы проявляют интерес к его клиенту.

«Очень много команд Бундеслиги, но с ними разговор был короткий. Посредники из этих клубов просто пытаются собрать максимум информации о талантливых футболистах вроде Батракова. Никакой конкретики нет», — приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

В сезоне-2024/2025 Батраков принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с железнодорожниками рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 8 млн.