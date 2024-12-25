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«Химки» объявили об уходе Неманьи Анджелковича

«Химки» объявили об уходе Неманьи Анджелковича
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Подмосковные «Химки» на своём официальном сайте объявили об уходе сербского защитника Неманьи Анджелковича. Клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. «Химки» тепло попрощались с сербом в соцсетях.

«Мы благодарим Неманью за проделанную работу. Желаем успехов и удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба подмосковного клуба.

Анджелкович выступал за «Химки» с лета 2024 года. Он успел провести 11 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу. Трансферный ценник игрока составляет € 700 тыс. (по данным Transfermarkt). Ранее в России Неманья выступал за «Акрон».

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