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Бывший футболист ЦСКА сравнил Евгения Гинера с Доном Карлеоне

Бывший футболист ЦСКА сравнил Евгения Гинера с Доном Карлеоне
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Бывший футболист ПФК ЦСКА Руслан Нахушев поделился воспоминаниями о президенте армейского клуба Евгении Гинере. Он сравнил бизнесмена с Доном Вито Карлеоне (персонажем романа и фильма «Крёстный отец», который был главой мафии).

«Захожу в кабинет, а Евгений Леннорович сидит в шикарном кресле с кубинской сигарой в зубах — настоящий Дон Карлеоне. Сделал затяжку и говорит: «Руслан, я в курсе, что произошло на сборах. Если бы на Тлисова напали на улице, а ты был бы рядом и не помог — тогда к тебе были бы огромные вопросы. Но внутри команды [во время драки] нельзя вставать на чью-то сторону против кого-то. Здесь вы все вместе», — приводит слова Нахушева Sport24.

Напомним, Гинер занимает пост президента ЦСКА уже почти 24 года. Во время его «правления» армейцы шесть раз стали чемпионами России, семь раз победили в национальном Кубке. В 2005 году ЦСКА первым из российских клубов завоевал Кубок УЕФА.

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