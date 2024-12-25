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Унаи Эмери высказался о роли Моргана Роджерса в «Астон Вилле»

Унаи Эмери высказался о роли Моргана Роджерса в «Астон Вилле»
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери оценил вклад полузащитника Моргана Роджерса в игру команды.

«Нам нужно его количество голов и результативных передач, и более-менее он этого добивается. Я очень требователен к нему, к команде, к себе. Морган очень важен для нас.

Мне нужна его игра в каждом матче, который мы проводим, причём с разными целями – иногда играть «десятку», иногда на левом фланге, в обороне и нападении, отдавать голевые передачи, забивать голы, проникать в штрафную, взаимодействовать с нашими полузащитниками и обороной, когда мы продвигаемся с мячом. На нём лежит большая ответственность за мою идею, стиль, и, конечно, я стараюсь всячески его подталкивать. Я очень доволен им, но хочу от него большего», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

В текущем сезоне чемпионата Англии 22-летний Морган Роджерс провёл 17 матчей, в которых забил пять мячей и оформил три голевые передачи.

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