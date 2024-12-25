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Роналду опубликовал фотографию с семейного празднования Рождества

Роналду опубликовал фотографию с семейного празднования Рождества
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду в социальной сети Х (ранее Twitter) опубликовал рождественскую фотографию.

Фото: Из личного архива Роналду

«Самая важная часть Рождества», — написал Роналду.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии 39-летний Криштиану Роналду провёл 12 матчей, в которых отметился 10 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также на его счету четыре игры и четыре гола в Элитной Лиге чемпионов АФК. За сборную Португалии нападающий провёл пять матчей в розыгрыше Лиги наций УЕФА, забил пять мячей и оформил одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает стоимость Роналду в € 12 млн.

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