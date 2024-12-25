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Паредес решил остаться в «Роме», клуб может продлить контракт с аргентинцем

Паредес решил остаться в «Роме», клуб может продлить контракт с аргентинцем
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Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес принял решение остаться в итальянском клубе из-за главного тренера команды Клаудио Раньери. Римляне могут продлить контракт с аргентинцем, сообщает известный журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

Действующее соглашение Паредеса с «Ромой» рассчитано до конца июня 2025 года. Леандро выступает за римлян с лета 2023-го. Ранее футболист играл за «ПСЖ», «Ювентус» и как раз «Рому».

В нынешнем сезоне полузащитник провёл 13 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Паредеса в € 5 млн.

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