«Фантастика». Тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери — о работе Эдди Хау

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о «Ньюкасл Юнайтед» перед матчем 18-го тура чемпионата Англии. Встреча состоится 26 декабря.

«Очень сложно, потому что, думаю, сейчас они в хорошей форме, и, конечно, два года назад они играли в Лиге чемпионов. Их цель — попасть в Европу.

Работа Хау? Фантастика. Он проделал фантастическую работу с «Борнмутом». Его команды всегда были более или менее динамичными, интенсивными, им нравилось владеть мячом и быть агрессивными в атаке, атаковать большим количеством игроков. Его игроки постоянно вступают в единоборства. В прошлом году они дважды обыгрывали нас, и, конечно, я их очень уважаю.

Это будет очень сложно, потому что мы знаем, что «Ньюкасл» с его болельщиками — очень сильный стадион для них, сложный для соперника. Более или менее, они добиваются успеха дома. Они проиграли несколько матчей, но выступают очень хорошо и выиграли много. Я уважаю тренера, я уважаю игроков, я уважаю клуб. У нас есть большая мотивация сыграть там в четверг», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».