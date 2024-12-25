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Goal представил рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» — 2025

Goal представил рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» — 2025
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Известный британский новостной сайт о футболе Goal.com предоставил обновлённый рейтинг футболистов, на текущий момент являющихся основными претендентами на выигрыш «Золотого мяча» — 2025.

Первое место в этом списке занял крайний нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах. На второй строчке расположился бразильский нападающий «Реала» Винисиус. Замыкает тройку лидеров полузащитник «Барселоны» Рафинья.

Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» — 2025 по версии Goal.com:

1. Мохамед Салах («Ливерпуль»).

2. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид).

3. Рафинья («Барселона»).

4. Джамал Мусиала («Бавария»).

5. Роберт Левандовски («Барселона»).

6. Ламин Ямаль («Барселона»).

7. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид).

8. Гарри Кейн («Бавария»).

9. Коул Палмер («Челси»).

10. Флориан Вирц («Байер»).

Напомним, «Золотой мяч» — 2024 выиграл испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

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