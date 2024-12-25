Тренер «Челси» Мареска: думаю, что на данный момент у нас лучшая атака в Премьер-лиге

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о большом количестве голевых моментов, создаваемых игроками.

«Мы можем контролировать то, как мы хотим играть, с мячом и без мяча, но мы не можем контролировать результат, потому что иногда ты попадаешь в штангу или перекладину и не выигрываешь матчи. Когда мы часто попадаем в перекладину или в штангу, это, вероятно, является следствием того, что мы создаём много моментов.

Мы забиваем, и я думаю, что на данный момент у нас лучшая атака в Премьер-лиге. Мы также много раз попадали в штангу и перекладину, но это приятное ощущение, потому что это означает, что мы создаём моменты, а это именно то, чего мы хотим. Иногда ты забиваешь голы, а иногда и промахиваешься, я не думаю, что такие вещи приходят с опытом, это скорее проявление хладнокровия, чтобы воспользоваться шансом. Надеюсь, в будущем нам повезёт чуть больше и мы сможем использовать шансы», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».