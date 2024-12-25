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Черчесов отреагировал на крушение самолёта в Казахстане

Черчесов отреагировал на крушение самолёта в Казахстане
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов отреагировал на новости о крушении пассажирского самолёта в Актау. Специалист выразил соболезнования в связи со страшной авиакатастрофой.

«Выражаю соболезнования всем пострадавшим при крушении самолёта Azerbaijan Airlines близ Актау. Это общее горе для народов России, Казахстана и Азербайджана», — написал Черчесов в «сториз» соцсетей.

Напомним, ранее стало известно, что близ Актау разбился самолёт. Судно следовало из Баку в Грозный. На данный момент есть информация о 28 выживших в авиакатастрофе. Всего на борту самолёта было порядка 60 человек.

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