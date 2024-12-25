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«Извините, железобетонную стену скинули». «Краснодар» поделился фото Сафонова с Агкацевым

«Извините, железобетонную стену скинули». «Краснодар» поделился фото Сафонова с Агкацевым
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Пресс-служба «Краснодара» выложила в телеграм-канале фотографию голкипера команды Станислава Агкацева с воспитанником системы клуба, вратарём «ПСЖ» Матвеем Сафоновым, подписав снимок «Извините, железобетонную стену скинули».

Фото: ФК «Краснодар»

Сафонов стал игроком «ПСЖ» в летнее межсезонье — 2024. Ранее вратарь выступал за «Краснодар». В нынешнем сезоне Сафонов провёл восемь матчей во всех турнирах, трижды сохранив свои ворота в неприкосновенности. Действующий контракт Матвея с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.

Агкацев в текущем сезоне принял участие в 21 матче за «Краснодар». Россиянин пропустил 16 голов, 12 раз Станислав уходил с поля без пропущенных мячей.

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